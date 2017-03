Als een prinsesje stapte ze op het podium, maar niemand kon vermoeden dat ze dit in haar mars had

Door: ep

video Zoals elke zesjarige is de Braziliaanse Eduarda fan van tiara's en opvallende prinsessenjurken. Niemand uit het publiek van de talentenjacht Little Big Shots kon vermoeden dat er flink wat rock 'n roll in dat kleine lijfje schuilt, tot ze met haar drumstokjes op dat grote podium aan de slag ging.