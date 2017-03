Deze verpleger doet harten sneller slaan op Instagram

Koen Van De Sype

30.000 volgers heeft hij intussen, maar Jake Grez (25) houdt vol dat het nooit zijn bedoeling was om bekend te worden. De jongeman uit Chicago besloot om verpleging te gaan studeren toen zijn moeder te horen kreeg dat ze kanker had. En omdat hij besefte dat het leven kort was, ging hij zijn mooiste momenten vastleggen op Instagram. En daar genieten nu tienduizenden mensen van mee.

© Instagram. Een selfie in uniform op het werk, met ontblote torso in de fitness of in zwemshort tijdens een exotische vakantie: Jake Grez doet de temperatuur stevig oplopen op zijn Instagramaccount. Toch is het niet al goud wat blinkt, want de reden dat hij verpleger werd is een pak minder vrolijk.



Schildklierkanker

"Mijn moeder kreeg in 2005 te horen dat ze aan schildklierkanker leed", doet hij zijn verhaal. "Ze moest verscheidene behandelingen ondergaan. Het was de verpleging die ervoor zorgde dat ze positief bleef denken en ook haar fysieke onafhankelijkheid zo veel mogelijk behield. De verpleegsters waren er echt voor haar en ze inspireerden me. Dat wilde ik ook doen."

