Darrell had beter twee keer nagedacht voor hij zijn vriendin ten huwelijk vroeg in een sportvliegtuigje

video In ziekte en gezondheid. Die woorden zullen een bijzondere bijklank hebben als Darrell Hamilton Jr. en Rheanna Faye binnenkort hun huwelijksgeloften uitwisselen. Darrell wilde Rheanna verrassen met een origineel huwelijksaanzoek in een sportvliegtuigje. Maar dat ging niet helemaal zoals gehoopt.

Maar het gaat steeds slechter en hij besluit om toch maar snel tot de actie over te gaan. Rheanna heeft de ring nog niet goed en wel in handen of het gaat mis. Darrell buigt voorover en geeft over tegen de achterkant van de stoel van de piloot. Zijn vriendin zit wat vertwijfeld te lachen en vraagt nog of alles oké is met hem. Maar veel komt er niet meer uit.



Even later gaat het dan toch weer iets beter met de man, maar het duurt tot ze weer op de grond zijn voor hij weer een beetje kleur krijgt. "Ik had er zo lang aan gepland", vertelt hij. "Ik had er echt geen rekening mee gehouden dat ik zeeziek zou worden."



Voor zijn vriendin was het ook een memorabel moment, maar niet meteen om de juiste redenen. "Ik probeerde gewoon te helpen toen hij overgaf, ik wist niet goed hoe ik moest reageren, ik was in shock", reageert ze.



Gelukkig was er ook goed nieuws, want ondanks hun beproeving zei ze: 'ja'.Het volledige filmpje kan je hier bekijken.