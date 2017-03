Internet smelt voor Jax (5) die voor zelfde haarsnit als vriendje kiest: "Nu zal onze lerares ons niet meer uit elkaar kunnen houden"

Koen Van De Sype

2/03/17 - 11u45 Bron: Foxcarolina.com, WAVE 3 News

Een jongen van 5 jaar uit het Amerikaanse Louisville vertedert wereldwijd het internet. Kleine Jax Rosebush vroeg zijn moeder afgelopen weekend of hij zijn haar heel kort mocht laten knippen, zoals zijn vriendje Reddy. En hij verkneukelde zich al over de reactie van hun lerares op school.

"Ik kan niet wachten tot ik maandag weer naar school kan", lachte hij. "Onze juf zal Reddy en mij niet meer uit elkaar kunnen houden." Dat Reddy zwart is en hij blank, leek voor de uk geen argument.



Bewijs

Mama Lydia Rosebush was zo aangedaan door de gedachtengang van haar zoon, dat ze het verhaal deelde op Facebook. "Als dit geen bewijs is van het feit dat vooroordelen en haat aangeleerd zijn, dan weet ik het ook niet meer", klonk het. "Het enige verschil dat Jax ziet tussen hem en zijn zwarte vriendje, is hun haarstijl."(lees hieronder verder) Lees ook "Toen ik dit beeld van mezelf en mijn dochter zag, begon ik te wenen"

De post werd in minder dan een week tijd al 73.000 keer geliket, 42.500 keer gedeeld en bijna 4.000 keer becommentarieerd. En de reacties zijn unaniem lovend. "Hartverwarmend", klinkt het. En: "Kon iedereen de wereld maar zien zoals deze jongen", "Hopelijk blijven die twee vrienden voor het leven, ze zien er zo gelukkig uit" en "Voor mij zijn ze écht een tweeling".



Schattig

"Ongelofelijk", aldus Lydia. "Ik heb dit gewoon gedeeld omdat mijn kindje schattig en grappig is. En omdat ik het frappant vond dat hij niet eens opmerkt dat ze een verschillende huidskleur hebben. Als hij Reddy omschrijft, vermeldt hij dat nooit. Ik vond het een mooie boodschap in een tijd die vaak geregeerd wordt door onverdraagzaamheid."(lees hieronder verder) Jax en Reddy enkele maanden geleden. © Facebook.