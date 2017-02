"Ook ik ga soms over de schreef": onze videoreporter rijdt mee met God

Mathieu Goedefroy

28/02/17 - 17u23 Bron: eigen berichtgeving

© Benny Proot.

video

Psychiater Tom Herregodts uit Beernem beroert al enkele dagen de media met zijn wel heel speciale nummerplaat: 'God'. HLN.be zocht Herregodts nog eens op en ging met hem een eindje rijden.



Welke gedachte zit er achter het drieletterwoord, en hoe voelt het om goddelijk in het verkeer te zijn? "Als God moet je voornaam rijden Al blijf ik een mens, ik ga soms over de schreef", vertelt de man in kwestie.