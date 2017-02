Dit is waarschijnlijk het vreemdste maar tegelijk grappigste filmpje dat je vandaag te zien krijgt

Koen Van De Sype

video Een filmpje van een groepje dansende goths onder een brug is de afgelopen dagen in geen tijd viraal gegaan. In nog geen twee dagen tijd werd het al meer dan 2,8 miljoen keer bekeken. De commentaren zijn unaniem: "Ik kom niet meer bij van het lachen."

De beelden zijn al van enkele jaren geleden, maar blijken af en toe weer op te duiken met andere muziek eronder. En deze keer is dat 'Mask Off' van Future.



18.600 mensen deelden de video al en bijna 29.000 gaven commentaar. En die is bij iedereen gelijk: "Ik ben aan het huilen van het lachen", "Ik heb het nu al vijf keer bekeken, dat meisje vooraan rockt!", "Dit kan toch niet echt zijn" en "Ik heb al tegen mijn zoon gezegd dat ik zo naar zijn verjaardagsfeestje kom." Future is for the people pic.twitter.com/MVB1kJVr5m — Tony Cappucino (@cwellis2016) 26 februari 2017