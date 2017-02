Los jij de maandagpuzzel op? De baksteen en de boot

© thinkstock.

We trappen elke week op gang met een puzzel, de ene al moeilijker dan de andere. Deze week lijkt de oplossing voor de hand te liggen, maar je denkt beter toch twee keer na.

Oplossing

Het waterpeil zakt.



Dit antwoord lijkt contra-intuïtief, maar enkele fysische regels leren ons dat het waterpeil wel degelijk zakt als we de baksteen overboord gooien.



Een object dat wordt ondergedompeld in water, verplaatst evenveel water als het volume heeft. Een baksteen zal dus evenveel water verplaatsen als hij volume heeft. Maar als een object drijft, zal het evenveel water verplaatsen als het massa heeft. Dat geldt voor een boot en ook voor een boot met een baksteen erin.



Een object drijft als het soortelijk gewicht ervan kleiner is dan het soortelijk gewicht van water (1g/cm³). Een baksteen zinkt omdat zijn soortelijk gewicht groter is dan dat van water. Als je de baksteen overboord gooit, verplaatst hij dus evenveel water als hij volume heeft.



Maar als de baksteen in de drijvende boot ligt, duwt hij de boot zo diep in het water als hij massa heeft.



In cijfers

Een standaard baksteen heeft een volume van 1064,5 cm³. Als we hem in het water gooien zal hij evenveel water verplaatsen als dat volume. Diezelfde baksteen weegt ongeveer 2 kg, wat gelijk is aan 2 liter water, ofwel 2.000 cm³. Zoveel cm³ water wordt dus verplaatst als de baksteen in de boot ligt. Dat is meer dan als we hem overboord gooien.



Het waterpeil zal dus zakken als we de baksteen in het water gooien.