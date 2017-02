Hond kan niet stoppen met lachen na bijzondere vondst in tuin

Davine Lambert

26/02/17 - 15u02 Bron: ad.nl

Hond Pandora © Lucas Alves Magalhães.

Regelmatig komt de Braziliaanse hond Pandora aanhollen met dingen die ze uit de tuin heeft opgegraven: stokken of botten bijvoorbeeld. Maar afgelopen week lachte baasje Lucas Alves Magalhães zich pas echt een breuk. Toen had Pandora plots een kunstgebit in haar mond.

Pandora was in de tuin in São Paulo aan het spelen toen haar baasje opmerkte dat zij iets merkwaardigs had opgegraven wat vastzat in haar mond. Lucas riep Pandora bij zich om te kijken wat het was. "Toen ik haar hoofd optilde, lachte ik me een breuk", vertelt hij.



De hond had namelijk een kunstgebit opgegraven en dat was vast komen te zitten in haar mond. Daardoor leek het alsof het haar eigen tanden waren. Nadat Pandora's baasje een aantal foto's van de hond had gemaakt, haalde hij het kunstgebit uit haar mond.



Baasje Lucas denkt dat het gebit van de vorige bewoners is. "Misschien hebben ze een nieuw kunstgebit aangeschaft en dit begraven. Ik kan het niet anders verklaren, want ik weet zeker dat het niet van ons is.''