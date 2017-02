'Wat zijn ze lekker': deze carnavalhit is volgens kenners de beste

MVDB

25/02/17 - 14u55

video Het nummer 'Wat zijn ze lekker' is gisteren verkozen tot Puur NL Carnavalskraker van 2017. De knaller vol dubbelzinnigheden wordt gezongen door Nederlanders Roy Donders en Patty Brard, de eerste is mode-ontwerper en vooral realityfenomeen bij de noorderburen, de tweede kennen we als zangeres van het meidentrio Luv' uit de jaren zeventig.