Net op tijd voor carnaval en de après-ski: Gunther D is de 'Keizer Van De Ambiance'

MVDB

24/02/17 - 22u27

video Net op de dag dat half Vlaanderen naar de Alpen vertrekt voor een week skiplezier, heeft Studio Brussel-presentator Gunther D. ons verblijd met een oorwurm waar we maar moeilijk van raken verlost.

Als de 'Keizer Van De Ambiance' is hij net op tijd voor de carnavalsfeestjes en après-skivertier. De videoclip is op Facebook na één dag al meer dan 47.000 keer bekeken.



Voor de skiërs is er goed nieuws: het nummer is te vinden op Spotify en iTunes, waardoor die dj van de après-skibar wel moét ingaan op het verzoekje van zijn Vlaams feestpubliek.