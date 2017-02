Door: redactie

Morgen opent in Gent de Holy Food Market, een overdekte markt met eetstandjes op een unieke locatie: de zestiende-eeuwse Baudelokapel. Alle steden die hip willen zijn, moeten tegenwoordig zo'n foodmarket hebben, zoals Barcelona en Rotterdam. Ook in Antwerpen is er sinds vorig jaar een. Gent kon dus niet achterblijven.