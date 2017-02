Vrouw vraagt vriend haar op te pikken voor bedrijf waar ze werkt. En daar blijkt ze ook te staan op Google Street View

Koen Van De Sype

22/02/17 - 12u48 Bron: Google, Metro

© Twitter.

Toen Rick Hodge (54) vriendin Michele Noad (52) ging ophalen aan het bedrijf waar ze werkte en hij de coördinaten die hij van haar had gekregen in Google Maps invoerde, schrok hij zich een bult. Want ook op Street View bleek de vrouw op de hoek van de straat te staan waar ze net hadden afgesproken.

Michele werkt bij de Somerset County Council in het Britse Taunton. "Ik zei Rick dat ik op de hoek stond aan Blok B en hij Googlede het meteen, want hij wist niet precies waar het was", lacht ze. "Ik had met hem en zijn vrouw Penny afgesproken om samen iets te gaan eten. Toen hij aankwam, vertelde hij me dat ik nooit zou raden wat hij op Street View had gezien. We konden het amper geloven."



Kaart

De vrouw had blijkbaar op net dezelfde plaats gestaan toen het wagentje van Google vijf maanden eerder was gepasseerd om het gebied in kaart te brengen. Ze herinnert zich nog dat ze even naar buiten was gegaan voor lunch, toen Google langsreed.