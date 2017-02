Seks tijdens kantooruren (zonder loonverlies): "Doen", zegt Zweeds politicus

Bewerkt door Eric Belsack

21/02/17 - 21u53 Bron: AFP

© thinkstock.

Terwijl politici zich bij ons het hoofd breken over het tegengaan van burn-outs en werkbaar werk, komt een Zweeds politicus met volgend idee op de proppen. "Seksverlof tijdens de kantooruren, zonder loonverlies", denkt Per-Erik Muskos luidop.

De Zweden hebben al hun 'fika' - het uitgelezen pauzemoment, meestal met een kopje koffie, thee en een gebakje. Ze hebben ook al een royaal ouderschapsverlof. Maar volgens de 42-jarige Muskos, schepen in de Zweedse stad Övertorneå, is alles voor verbetering vatbaar.



"Seks is gezond", zegt de politicus. "Daar is weinig tegenspraak over. Vandaar mijn voorstel om één uur per week betaald seksverlof tijdens de kantooruren in te voeren voor onze werknemers. De relatie van onze mensen kan er alleen maar beter van worden".



Per-Erik Muskos vertelt er wel niet bij dat er zal gecontroleerd worden of het uurtje seksverlof al dan niet met de partner zal 'opgenomen' worden. "Je moet de mensen in deze aangelegenheid vertrouwen", zegt Muskos. "Ik kan niet garanderen dat ze dat uurtje gaan wandelen of iets dergelijks."



De man gaat een wetsvoorstel indienen en ziet niet in waarom dat niet goedgekeurd zou worden. "Koppels in Zweden brengen te weinig tijd met elkaar door. Dit voorstel kan hier iets aan doen".