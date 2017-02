Eventplanner wil klant foto springkasteel sturen. Maar hij laadt per ongeluk iets anders op

Koen Van De Sype

21/02/17 - 18u30 Bron: Daily Mail

© Facebook.

"Kan je me alsjeblieft foto's sturen van je springkastelen van 60 euro? Het is voor een doop op 29 april." Die boodschap stuurde een nietsvermoedende vrouwelijke klant naar een eventplanner uit Upfield in het zuiden van Engeland. David Cooke (37) antwoordde, maar net iets te snel.

"Zo erg", verklaarde de baas van Cookes Castles achteraf in Britse media. "Het gebeurde vrijdag. Ik had nog niet goed en wel op 'sent' geduwd, toen ik al besefte dat ik fout was. De foto die ik stuurde was van een fitnessvakantie in Thailand die ik in november vorig jaar deed. Acht weken lang trainde ik er en mijn diëtist had me aangeraden om elke week foto's te maken zodat ik mijn vooruitgang zag."



Duim

"Toen ik vrijdag op mijn telefoon door mijn foto's aan het scrollen was op zoek naar het springkasteel, moet ik met mijn duim per ongeluk dat beeld hebben aangetikt en op 'verzenden' hebben geduwd", gaat hij verder. "Ik heb me meteen verontschuldigd, maar ze reageerde daar niet echt op."