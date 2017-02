Hoe goed ken jij de Nederlandse taal? Test hier je kennis

Door: redactie

21/02/17

Het is vandaag de Internationale Dag van de Moedertaal. Alle moedertalen moeten gekoesterd worden, zo vindt Unesco. Samen met vijf andere landen is het Nederlands onze moedertaal. Maar ken jij ook de moeilijke woordjes en hun betekenis? Test je kennis met deze mini-quiz.

Nederlands als moedertaal

Het ontstaan van de dag van de moedertaal stamt uit 1999. Unesco koos voor 21 februari, omdat op die datum in 1952 een aantal Oost-Pakistanen (inwoners van wat nu Bangladesh is) het leven liet bij een demonstratie voor erkenning van hun moedertaal.



Ruim 23 miljoen mensen zijn opgegroeid met de West-Germaanse taal 'Nederlands'. Nederlanders, Vlamingen, Surinamers, Arubanen en Antillianen.



Het Nederlands is de officiële taal in zes landen: België, Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Hiermee komt de Nederlandse taal op de achtste plaats in de rangorde van de talen van de Europese Unie, na het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools en Roemeens.



Het Nederlands kent bijvoorbeeld meer moedertaalsprekers dan het Grieks of dan alle Scandinavische talen samen.



Op wereldschaal stelt het Nederlands niet veel voor. We komen ver achter het Mandarijn (1 miljard moedertaalsprekers), het Engels (350 miljoen), het Spaans (250 miljoen), het Hindi (200 miljoen) en het Arabisch (150 miljoen).