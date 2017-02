Los jij de maandagpuzzel op? Alleen logische denkers vinden de oplossing

© screenshot.

Elke maandag geven we je hersenen die kickstart die ze nodig hebben om de hele week op topniveau te presteren. Deze week zal pure logica je naar de oplossing leiden. Kan jij logisch genoeg denken?

Opzet © screenshot. Een muziekband bestaat uit 10 leden, die elk een verschillend instrument bespelen. Helaas leggen ze hun instrumenten telkens op de verkeerde plaats, tot groot ongenoegen van hun manager.



De manager, bij wie duidelijk een vijs los zit, heeft er op een bepaald moment genoeg van en hij sluit alle 10 bandleden op in een kamer. Hij neemt de instrumenten in beslag en stopt elk instrument in een afzonderlijke doos in een andere kamer.



Elk bandlid mag slechts 5 dozen openen om te kijken of zijn of haar instrument erin zit. Elk bandlid heeft dus 50 procent kans dat hij/zij zijn/haar instrument terugvindt. De kans dat alle bandleden hun instrument terugvinden, bedraagt zo slechts 1 op 1024.



Om de zaken nog wat ingewikkelder te maken, tekent de gestoorde manager nog een instrument op elke doos. Maar de tekening op een doos is niet noodzakelijk het instrument in de doos. De doos waarop het drumstel staat getekend, kan dus bijvoorbeeld de gitaar bevatten.



Het concert van vanavond mag alleen doorgaan als alle 10 de bandleden hun instrument hebben gevonden.



Plots komt de drummer met een plan op de proppen dat de band 35 procent kans geeft dat elk lid zijn/haar instrument terugvindt.

Vraag Wat is het plan van de drummer?



Voor alle duidelijkheid:

1. De instrumenten zijn willekeurig in 10 dozen gestopt.

2. De tekeningen op de dozen komen niet noodzakelijk overeen met de instrumenten in de dozen.

3. Elke muzikant mag 5 dozen openen. Daarna moeten ze alle dozen opnieuw sluiten.

4. Alle 10 muzikanten moeten hun eigen instrumenten terugvinden.

5. De muzikanten mogen op geen enkele manier met elkaar communiceren. Ze mogen bijvoorbeeld niet de dozen markeren.



De oplossing vind je onderaan dit artikel.