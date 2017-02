"Aan het wachten tot ie valt": grappige foto van Texaan gaat viraal

MVDB

De foto die Manuel Garcia op Facebook plaatste, is tot zijn eigen grote verbazing aan een virale verovering van het wereldwijde web bezig.

De Amerikaan zag buiten aan de ingang van een filiaal van supermarkt Wal Mart in Edinburg (Texas) dat er iets fout was met de bewijzering voor de drive-in apotheek, de 'Pharmacy Drive-thru'.



Het plakkaat met daarop de letter 'p' van 'pharmacy' hing los, wat meteen inspiratie voor een leuke facebookfoto gaf. Garcia ging precies onder de loshangende letter staan, liet zich fotograferen en zette het resultaat online met de volgende statusupdate: "Ben aan het wachten totdat de p op me valt, zodat ik Walmart voor de rechter kan dagen."



De foto belandde op Valentijnsdag op de socialenetwerksite. Drie dagen later was het plaatje al meer dan 45.000 keer gedeeld. Veel mensen waren in de waan dat hij wel degelijk de intentie had om een peperdure schadevergoeding te eisen van de supermarktgigant, mocht de letter op hem vallen.



Dat gevoel werd nog versterkt toen hij 's anderendaags - met andere kleren aan - precies dezelfde foto maakte, dit keer met de statusupdate 'Dag 2'. Het zorgde prompt voor artikels op nieuwssites en blogs waarin de foto's voor waar werden aangenomen. In een reactie aan de Canadese site Global News beklemtoont de Texaan natuurlijk niet de hele tijd onder de letter p te hebben vertoefd.



De foto's zijn tot bij het hoofdkantoor van WalMart geraakt. "Wij willen mijnheer Garcia danken om ons er op te wijzen dat de letter loshing. Wij zijn blij dat hij niet gewond is geraakt toen hij de foto's nam. Zijn scherpe oog heeft ervoor gezorgd dat het plakaat snel werd hersteld", luidt in een reactie van een woordvoerder van WalMart.