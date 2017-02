Trump en May spelen hoofdrol in 'Lie Lie Land'

Bewerkt door Eric Belsack

17/02/17 - 12u22 Bron: The Huffington Post

De Britse straatartieste richt haar pijlen op de Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Theresa May. Zij doet dat via een muurschildering in Londen die de succesvolle musical 'La La Land' parodieert. In plaats van Ryan Gosling en Emma Stone, worden de hoofdrollen in de versie van Bambi echter gespeeld door Trump en May en kreeg de film de titel 'Lie Lie Land' (Land van leugens, red.).