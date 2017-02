Nellee (3) schittert in haar eigen 'Beauty and the Beast' (met dank aan haar geweldige papa)

Koen Van De Sype

© Instagram.

Als in een sprookje: zo ziet de kleine Nellee Rossi (3) eruit in een adembenemende fotoshoot die haar vader Josh op touw zette. De man is een begenadigd fotograaf en liet zijn dochter stralen als een kleine Belle in haar eigen versie van de Disneyklassieker 'Beauty and the Beast'.

Er kroop flink wat werk in de shoot. Josh reed een week lang als een gek door Europa en maakte onder meer foto's van drie kastelen, vijf steden en een heleboel kleine dorpjes om voldoende materiaal te verzamelen om de beelden samen te stellen. "Op een avond reed ik met mijn kleine huurwagen door de Zwitserse Alpen", vertelt hij. "Het was laat, donker en griezelig en ik kon nauwelijks iets zien. Ik had bang moeten zijn, maar ik kon alleen maar denken aan hoe opgewonden mijn dochtertje zou zijn als ze zou zien wat ik voor haar gecreëerd had. Het was een teken van mijn liefde voor haar."



Herinneringen

Want dat is het waar het voor de man om draait. Hij breekt er een lans voor dat ouders zo veel mogelijk tijd met hun kinderen zouden doorbrengen en mooie herinneringen zouden maken.



Dorp

Terug thuis monteerde Josh de beelden samen met foto's die hij maakte van zijn dochter. Zo combineerde hij voor de foto van Belle in haar dorp beelden die hij schoot in Italië, Duitsland, Zwitserland, Californië, Utah en Puerto Rico. (lees verder onder de foto's) © Instagram. © Josh Rossi.

Het beeld van Belle voor het kasteel van het beest is een combinatie van foto's van het bekende kasteel Neuschwanstein in Beieren en een kerkhof in Firenze, Italië. (lees verder onder de foto's) © Josh Rossi. © Josh Rossi.

"Het favoriete deel van Nellee was het moment dat ze haar gele baljurk mocht aantrekken en met het beest - mezelf - mocht dansen", aldus Josh. "Toen ze achteraf de foto zag, sprong ze op en neer van opwinding. Die momenten zijn onbetaalbaar."



Wonder Woman

