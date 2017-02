Record: vrouw bezoekt elk land ter wereld in anderhalf jaar

Door: redactie

13/02/17 - 15u56

Cassie De Pecol noemt zichzelf nu "wereldreiziger, milieu-, vrouwen- en vredesactivist, onderwijze, triatleet en ondernemer". © Instagram.

De 27-jarige Cassie De Pecol uit de Amerikaanse staat Connecticut vertrok op 24 juli 2015 op wereldreis. Op 2 februari van dit jaar kwam ze terug thuis. Op anderhalf jaar tijd bezocht ze elk land ter wereld en brak daarmee het Guinness World Record. Het vorige record stond op naam van de Amerikaanse professor Yili Liu. Die bezocht alle 194 landen die tot de Verenigde Naties behoren op 3 jaar en 3 maanden tijd.

Ritselaar

Onderweg maakte Cassie een documentaire en werkte ze als ambassadeur voor het Internationaal Instituut voor Vrede door Toerisme. Ze gaf ook lezingen aan universiteiten over duurzaam toerisme. Ze wist gratis verblijf te ritselen in milieuvriendelijke hotels, in ruil promootte ze die hotels bij haar 300.000 volgers op Instagram.



Helemaal in haar eentje bleef Cassie twee tot vijf dagen in elk land. "Ik werd lastiggevallen en belandde in moeilijke situaties, ervaringen die een man wellicht niet zou hebben gehad", onthult ze aan Mail Online. "Sommige mense dachten dat ze me konden beduvelen omdat ik een vrouw ben, of dat ik met hen zou praten omdat zij dat wilden. Maar ik aanvaard geen enkele vorm van ongelijkheid tussen man en vrouw meer".