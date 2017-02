Door: redactie

13/02/17 - 11u33 Bron: ANP

Archiefbeeld. © ANP.

De politie heeft gisteravond een inval in een woning gedaan in de Nederlandse stad Arnhem. Aanleiding was de mogelijke productie van drugs in het pand.

De aangetroffen apparatuur werd in eerste instantie aangezien voor die van een mogelijk drugslaboratorium. Het bleek later evenwel te gaan om spullen waarmee drank kan worden gebrouwen, twitterde de politie vanochtend. Daarmee is de zaak voor de politie afgedaan. Goederen aangetroffen in woning Loppersumhof bleken gebruikt te worden om drank te brouwen. Betrof GEEN drugslab. Ook geen politiezaak meer — Politie Arnhem (@POL_Arnhem) Mon Feb 13 00:00:00 MET 2017