Bruid krijgt na maanden eindelijk haar zoekgeraakte trouwjurk uit 1870 terug

Door: redactie

12/02/17 - 06u15 Bron: BBC

Tess en Alfred Newall op hun trouwdag. © Facebook.

Dolgelukkig was Tess Newall toen ze afgelopen zomer in de trouwjurk van haar betovergrootmoeder trouwde. Na de bruiloft bracht ze het kleedje naar de droogkuis, waar ze te horen kreeg dat het reinigen van de delicate kanten stof zo'n tien weken in beslag zou nemen. Toen ze enkele weken later opnieuw contact met de stomerij zocht, bleek dat die failliet gegaan was. En haar jurk: spoorloos.