De eerste carnavalskraker over seksvideo Patricia Paay is er

Door: redactie

11/02/17 - 14u02

video De Nederlandse showbizzdiva Patricia Paay (67) heeft gisteren aangifte gedaan vanwege het verspreiden van een seksfilmpje waarin zij te zien is. 'La Paay' stapte naar de politie nadat er donderdag een video was uitgelekt, waarin te zien is hoe zij met een man plasseks heeft. Uiteraard is de zaak groot nieuws bij onze noorderburen.