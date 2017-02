'Groepsfoto' gaat viraal: zie jij de 12 gecamoufleerde soldaten in de jungle?

© Facebook/The Army in London.

Een elite-eenheid van het Britse leger gaat viraal met deze foto van een trainingssessie in de jungle van Brunei. Er staan niet minder dan twaalf militairen op de foto, maar mensen hebben alle moeite van de wereld om er zelfs maar eentje te vinden. Vind jij ze allemaal?

Militairen van het Household Cavalry Regiment © kos.

Twaalf soldaten van de Household Cavalry, een elite-eenheid van het Britse leger, gingen deze week samen op de foto tijdens een trainingssessie in de jungle van Brunei. De groepsfoto ging in geen tijd viraal, omdat de soldaten zo goed waren gecamoufleerd.



"Dit kan het Household Cavalry Regiment als de beste", staat te lezen bij de foto op Facebook. "De Cavalry schaaft levensbelangrijke vaardigheden bij in de jungle van Brunei die ooit levens kunnen redden in toekomstige missies."



Op social media zoeken mensen massaal mee naar de soldaten. Sommigen slagen er niet in om er ook maar één te spotten. Sommigen zien er acht en een hele kleine minderheid ziet ze alle twaalf. Hoeveel kan jij er spotten?



Om ze alle twaalf te zien, scroll naar onder.