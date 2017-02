Jurken om op te eten op chocoladesalon

Door: redactie

10/02/17 - 11u53 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

In Tour en Taxis in Brussel is gisteren het vierde Chocoladesalon van Brussel geopend met een zoete modeshow. Verschillende presentatoren van de Waalse televisiezender RTL-TVI droegen outfits waarin chocolade was verwerkt.