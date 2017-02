Ex-soldaat gebruikt na 17 jaar nog altijd de Nokia 3310: "Hij overleefde Irak, Afghanistan en currysaus"

Sven Van Malderen

9/02/17 - 12u20 Bron: Daily Mail

Ex-soldier says Nokia 3310 he bought in 2000 and took to Iraq and Afghanistan is still going strong 17 years later https://t.co/MNhRA2k8cP pic.twitter.com/ljyG9XAyhv — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 8, 2017

17 jaar in gebruik en niet kapot te krijgen: Dave Mitchell hoort u niet klagen over de Nokia 3310 die hij in een ver verleden gekocht heeft. De gsm overleefde niet alleen militaire missies in Irak en Afghanistan, maar ook een lompe val in currysaus.

Het moge duidelijk zijn: voor de ex-soldaat uit Withernsea hoeven al die moderne toestanden niet. "Ik kocht die telefoon in 2000 omdat ik contact met het thuisfront wilde als ik weg was. Sindsdien heb ik nooit een andere nodig gehad. Ik heb dat ding al vaak laten vallen op de grond en het is zelfs al in de wasmachine en de pot currysaus beland. Even proper maken, laten drogen en dat werkt weer als nieuw. Het lijkt wel gemaakt van kryptoniet (een fictief mineraal uit de stripverhalen en films over Superman; nvdr), zo onverwoestbaar."



"Er zitten hier en daar wel wat krassen op, maar dat geeft niet. Als ik foto's wil nemen, heb ik een camera. En selfies zijn sowieso mijn ding niet. Ik ben perfect gelukkig met wat ik heb, waarom zou ik een nieuwe kopen dan?"



"Altijd goed geweest in planning"

Mitchell heeft 29 jaar in het leger gediend, onder meer Irak en Afghanistan staan op zijn CV. Sinds 2010 werkt hij in de administratie. "De gsm is toen een paar jaar in de schuif beland. Ik ben altijd goed geweest in planning, dus ik voelde niet de noodzaak om iemand te vertellen waar ik uithing. En als mijn wagen bijvoorbeeld in panne zou vallen, ben ik volgens mij vindingrijk genoeg om een oplossing te bedenken zonder daarvoor een telefoontje te plegen. De gsm heeft een pak stof zitten vergaren: als ze mij nodig hadden, konden ze mij via de vaste lijn thuis of op het werk bereiken." Man claims Nokia 3310 has survived 3 army tours and a washing machine https://t.co/6DNvjhpiuG #mwc17 #MobileWorldCongress #Nokia — VICKY MAHATO (@75_joker_v) Wed Feb 08 00:00:00 MET 2017