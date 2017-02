Politicus gaat met burgers uit de kleren voor debat in sauna

Bewerkt door Eric Belsack

8/02/17 - 13u23 Bron: Heute.at

© thinkstock.

De adjunct-burgemeester van de Oostenrijkse stad Wels nodigt de burgers uit om uit de kleren te gaan voor een debat in de sauna. Onderwerp van de discussie: hoe kunnen we de inrichting van de stedelijke sauna verbeteren?

Gerhard Kroiss. © FPÖ.

Sauna's in Oostenrijk zijn traditioneel naakt en gemengd. Onderburgemeester Gerhard Kroiss van de populistische FPÖ vond het de ideale plek om met de burgers van Wels te debatteren over de herinrichting van de openbare sauna in hun stad in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk. "Maar ook andere onderwerpen mogen aan bod komen", zegt Kroiss.



De bijzondere gespreksavond staat geprogrammeerd op woensdag 15 februari. Volgens de politicus is de feedback alvast positief te noemen.