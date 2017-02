Na Nederland dingt ook rest van Europa met hilarische promofilmpjes naar tweede plaats in Trumps hart

© bloomberg.

video Het was hilarisch, het satirische filmpje dat het Nederlandse tv-programma Zondag met Lubach twee weken geleden lanceerde. De kern van de boodschap voor Donald Trump was: "Als Amerika eerst komt, mogen wij dan aub de tweede plaats innemen?" Andere landen volgden, ook België. Ook al gaat er niets boven het origineel, de 'covers' mogen er toch ook best wezen. Een stand van zaken.

Arjen Lubach bereikte meer dan vijftig miljoen mensen met de sublieme video waarin Trumps gedrag en uitspraken gehekeld werden. "Satirische nieuwsprogramma's zijn naast de zonen van Trump eigenlijk de enigen die echt baat hebben bij zijn aantreden", klonk de laconieke reactie van Lubach. Dat andere programma's er inderdaad hun voordeel mee konden doen, mag hier blijken.



Trump heeft inmiddels immers een uitgebreide keuze voor wie de runner-up van Amerika zou kunnen zijn. Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Litouwen, Luxemburg, Portugal en Zwitserland stelden zich allemaal al kandidaat. Het basisingrediënt is telkens weer hetzelfde: een Trump imiterende voice-over (Greg Shapiro in de originele versie) haalt enkele bijzondere kenmerken en tradities van het land in kwestie aan, verrassende kwaliteiten die Trump zouden moeten charmeren.

Nederland Nederland heeft het onder meer over Zwarte Piet die bij sommige noorderburen al langer het zwarte schaap is. "Het is het meest beledigende en meest racistische ding dat u ooit gezien heeft", horen we Shapiro Trump imiteren. "U zal ervan smullen. Het is fantastisch."

België De Ideale Wereld zorgde voor een Belgische bijdrage. Vertrekpunt is Trumps uitspraak als zou Brussel een hellegat zijn. "Dat klopt, maar de rest van België is fantastisch." Verder worden onze Franstalige landgenoten "de Mexicanen van België" genoemd. Qua alternatief feit vermeldt het promofilmpje ABBA als de beroemdste Belgische band in onze geschiedenis.

Duitsland Duitsland wou dan weer Nederland hard counteren. "Alles is daar oranje, wat we wel goed vinden, want u bent ook oranje, maar Nederlanders zijn gevaarlijk. Ze ruïneerden helemaal het kapsel van Rudi Völler." Waarop we Frank Rijkaards spuug na bijna 27 jaar opnieuw in de lucht zien vliegen. Natuurlijk ook een verwijzing naar de man die "Duitsland weer groot maakte", ene Adolf Hitler. "Duitsland organiseerde twee wereldoorlogen de voorbije honderd jaar, de beste ter wereld die we ook nog eens ruim wonnen." En deze mocht eveneens niet ontbreken: "We bouwden een fantastische Duitse muur en we lieten de Russen ervoor betalen. We weenden dan ook toen David Hasselhoff hem na 28 jaar afbrak."

Zwitserland Zwitserland pocht dan weer over de prachtige bergen die een land als Nederland bijvoorbeeld moet missen. Verder zou Trump de Zwiterse voorgeschiedenis in vrouwenrechten wel smaken: "We doen niet liever dan ze slecht te behandelen". Andere troeven zijn het niet-lidmaatschap bij de Europese Unie en het totale gebrek aan Mexicanen in het land.

Denemarken Denemarken pakt uit met het Deens dat een veel mooiere taal dan het Nederlands zou zijn. "Jullie hebben het Vrijheidsbeeld, maar wij 'De kleine zeemeermin'. Laat u niet vangen door de naam: zij is eigenlijk best wel enorm, net zoals uw handen". Een kleine stap van het standbeeld naar de wereldberoemde sprookjesschrijver Hans Christian Andersen, en vandaar is de stap nóg kleiner naar de "verzinsels" van Trump in zijn tweets: "Andersen kon het niet in 140 tekens zoals u".

Luxemburg Luxemburg dan. Ook het groothertogdom spreekt de taal van Trump: "Wij hebben geld, massa's geld. En u betaalt hier nul belastingen, echt niks, zero, nada, beloofd."

Litouwen De Baltische staat Litouwen vond blijkbaar niet meteen een stem die enigszins in de buurt komt van die van Trump. Maar dit terzijden. Litouwen probeert Trump te verleiden met zijn supersnelle internet: "Het beste ter wereld, mensen reizen er duizenden kilometers voor om het te gebruiken. Denk u in hoe snel u zou kunnen tweeten met het snelste internet ter wereld".