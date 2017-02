Dit zijn de leukste reclames van de Super Bowl

Door: redactie

6/02/17 - 06u30

De 'Easy Driver' reclame van Mercedes-Benz met Peter Fonda, die geregisseerd werd door de Coen Brothers. © ap.

video Traditiegetrouw zetten bedrijven weer hun beste beentje voor om tijdens het meest bekeken tv-moment van het jaar, de Super Bowl, een goede reclame te maken. Wij zetten de leukste en meest spraakmakende voor u op een rijtje.

Airbnb ten strijde tegen Trump Verhuurwebsite Airbnb trok meteen ten strijde tegen het inreisverbod en Trump in het algemeen. In de video pleit het platform voor tolerantie, onder de slogan "#weaccept". Een echte reclameboodschap blijft achterwege.



In de spot zijn de gezichten te zien van mensen van diverse etnische origine. En voor het geval de boodschap aan de nieuwe Amerikaanse administratie niet duidelijk genoeg zijn, stuurde de topman van het platform, Brian Chesky, ook een tweet de wereld in enkele minuten na de uitzending van de reclamespot. "We gaan in 4 jaar ook 4 miljoen dollar bijdragen aan het IRC (International Rescue Committee, een ngo die vluchtelingen in de wereld helpt, nvdr.) om aan de dringende noden van ontheemde volkeren wereldwijd te voldoen", klinkt het. Zo, die zit. Lees ook Lady Gaga bungyjumpt van het stadiondak tijdens Super Bowl

Wat je moet weten over de 51ste Super Bowl

Super Bowl Baby's Net als vorig jaar bokste de NFL (National Football League) een spot in elkaar met een hoop schattige baby's die een aantal beroemde footballlegendes uitbeelden. De reden daarvoor is ietwat onduidelijk: 'Super Bowl-legendes inspireren Super Bowl-baby's', klinkt het. "Want football is familie". Maar ach, ze zijn wel heel schattig.

Budweiser: filmische aanklacht tegen racisme De filmische reclame van de Amerikaanse bierproducent met Duitse roots Budweiser laat de aankomst van de Duitse stichter Adolphus Busch in een racistisch Amerika zien. De Amerikanen willen liever dat hij vertrekt: immigranten zijn niet welkom. Pas wanneer hij zijn latere zakenpartner Eberhard Anheuser in St. Lewis ontmoet met wie hij het beroemde bier zal gaan brouwen, keert het tij.



De slogan 'When Nothing Stops Your Dreams' steekt vooral immigranten die in deze roerige tijden naar de VS willen komen een hart onder de riem.



Het spotje riep al de woede van Sarah Palin en het rechtse nieuwsforum Breitbart op.

Met deze Mr. Proper wordt schoonmaken sexy... Dat wil het spotje je althans doen geloven... Al moeten we toegeven dat het achterste van Mr. Proper er nog nooit zo goed heeft uitgezien.

Justin Bieber met tuxedo en bril... T-Mobile doet elk jaar zijn best om een vette celeb aan de haak te slaan. Vorig jaar was dat Drake, het jaar ervoor Kim Kardashian. Dit jaar mocht Justin Bieber naast twee footballsterren aantreden als 'celebration expert'. Het reclamefilmpje zoekt naar een link tussen de 'ongelimiteerde moves' tijdens de match en de ongelimiteerde data van T-Mobile. Nogal vergezocht, maar de Biebs is ongetwijfeld charmant genoeg om ermee weg te komen.

Zelfs een rebel als Lady Gaga shopt bij Tiffany & Co... Hoewel juwelier Tiffany's al sinds 1967 de trofee van de Super Bowl verzorgt, werkten ze pas dit jaar voor het eerst aan een spotje voor tijdens de match. Die is gevuld met een zwart-witte Lady Gaga die mondharmonica speelt en babbelt over haar liefde voor de klassieke juwelen. Aan de saaie kant, als je het ons vraagt. Volgend jaar beter!

Parodie op 'Easy Rider' met Peter Fonda Deze clip van Mercedes werd geregisseerd door niemand minder dan de Coen Brothers, en geeft het tafereel van een bende ruige bikers in een ietwat louche bar. Op de tonen van Steppenwolfs 'Born To Be Wild' doen ze hun ding, tot blijkt dat hun bolides ingesloten werden door - o horror - een Mercedes. Van hun held Peter Fonda dan nog.

National Geographic Albert Einstein speelt Lady Gaga op een viool in de allereerste Super Bowl-spot van National Geographic. En dat doet ie goed.

Miranda Kerr voor Buick Automerk Buick ging voor de klassieke 'Oh, ik kan niet geloven dat die prachtige auto een Buick is' en wist zo een van de grootste footballspelers, Cam Newton, in zijn spot te verwerken. Op dezelfde manier - 'Als dat een Buick is, ben ik een supermodel' - verschijnt op het einde ook nog eens Miranda Kerr. Doorzichtig en cliché, maar het werkt wel.

JohnMalkovich.com Squarespace, een bedrijf dat internetdomeinnamen verkoopt, heeft waarschijnlijk serieus in de buidel mogen tasten om acteur John Malkovich te strikken. Die gaat op zoek naar zijn eigen domeinnaam, die helaas al bezet blijkt te zijn door een of andere visser. Heel wat gevloek in deze spot, maar je krijgt er wel Joh Malkovich voor in de plaats. Oh, en zeker eens naar JohnMalkovich.com surfen, want de spot loopt over in de site (die uiteindelijk gebruikt wordt om zijn eigen kledinglijn te verkopen).

Actiefilm van Wix De websites die het Israëlische bedrijf Wix bouwt zijn zó goed dat ze een heuse actiescène met Jason Statham en Gal Gadot (eveneens Israëlisch) onopgemerkt voorbij laten gaan. Straf. Het plot is ver te zoeken, maar je hebt wel twee actiekleppers om naar te kijken.