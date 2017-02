Turnster Simone Biles die oud-basketballer Shaq begroet: het lijkt wel een optische illusie

Door: redactie

6/02/17 - 00u15 Bron: Twitter

© Twitter: @Simone_Biles.

Mensen komen in allerlei soorten en maten: dat maakt deze foto, waarop de Amerikaanse topturnster Simone Biles oud-basketballer Shaq begroet wel erg duidelijk. Aangezien de twee zoveel verschillen in lengte, lijkt het wel alsof de foto getrukeerd is.