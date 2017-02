Australische bevalt van kolossale baby

Sven Van Malderen

4/02/17 - 16u29 Bron: Perth Now

Van een stevig baasje gesproken: de Australische Nina Tassell is op 26 januari bevallen van een baby die 5,95 kilogram woog en 59 centimeter groot was. Daarmee doet hij maar liefst 2,5 kilo en 8 centimeter beter dan de gemiddelde waarden. Niet onbelangrijk detail: het was haar echtgenoot Adam -kraker van beroep- die het 'kleine' wonder ter wereld bracht. Drie jaar geleden had hij dat ook al geflikt bij Lucas, de tweede van hun vier zonen.

Het water van Nina brak om 9 uur 's morgens op Australia Day, de nationale feestdag van Australië. Al snel kwam het koppel uit Perth tot de constatatie dat er geen tijd meer was om naar het ziekenhuis te rijden. Er werd een ambulance gebeld en ook Sonya Anson -de schoonzus van Adam- werd opgetrommeld.



"Ik had de keuze"

"Ze zei dat ik de keuze had: ofwel bevallen in de wagen ofwel bij me thuis. Dat eerste is me al eens overkomen, dus koos ik nu voor optie twee. Ik ging op de mat aan de voordeur liggen, maar was er niet te gerust op. Als er iets foutliep, zouden zij twee het moeten oplossen. Sonya hing aan de lijn met de dokters, Adam leidde intussen de bevalling in en zei me wanneer ik moest persen."



De zenuwen raasden een uur lang door haar keel. "Van zodra ik zag dat de baby ademde, kon ik toch al wat meer ontspannen. Maar we waren allemaal heel blij toen de ambulance er enkele minuten na de geboorte toch stond."



Gevaren niet te onderschatten

"Met zijn hoofdje hebben we een beetje zitten sukkelen", aldus Adam. "Maar dan is Nina van positie veranderd: ik zag eerst zijn wenkbrauwen en dan is de rest mooi gevolgd. Toen hij enkele kuchende geluidjes maakte, wisten we dat het in orde kwam."



Volgens verloskundige Michael Gannon waren de gevaren niet te onderschatten. "Dit is een uitzonderlijk grote baby, ik ben blij dat ik het niet moeten doen heb. Mijn complimenten aan zowel de vader als de moeder."