Kiersten gaat aan de slag als babysit, drie weken later redt ze met straffe beslissing het leven van kleine Talia

Sven Van Malderen

1/02/17 - 13u06 Bron: Pix11.com

© Facebook/Kiersten Miles.

Drie weken, langer kende Kiersten Miles de familie Roskos nog niet. En toch nam de sympathieke oppas uit Jackson (New Jersey) al een beslissing die haar eigen leven drastisch zou beïnvloeden. Ze stond een deel van haar lever af, zodat het leven van peuter Talia gered kon worden.

Het meisje was nog maar twee maanden oud toen het zware verdict viel. Ze leed aan galgangatresie, een zeldzame aandoening waarbij de lever door afvalstoffen beschadigd raakt. De dokters kochten tijd door de beschadigde galwegen buiten de lever weg te halen en een stuk van de darm in de plaats te zetten. Maar enkel met een transplantatie zou Talia de kaap van twee jaar halen. De ouders startten een zoektocht naar de geschikte donor en haalden terloops ook een babysit voor de drie kinderen in huis. Een gouden zet, zo zou snel blijken. Na drie weken gaf Kiersten zelf al aan dat ze zich wilde laten testen. En jawel, ze bleek de ideale 'match' voor Talia. Deze maand werd de levertransplantatie met succes uitgevoerd.

"Dit valt niet te vergelijken met bijvoorbeeld bloed geven, dat heb ik haar meteen duidelijk gemaakt", aldus de moeder van Talia. "Ze moest er eerst eens goed over praten met haar ouders en grondig opzoekingswerk verrichten. Maar dat bleek ze allemaal al gedaan te hebben."



Kiersten kan nu nooit meer als leverdonor optreden, dus ook niet als haar kind later in hetzelfde schuitje verzeild zou raken. Maar dat is een risico dat ze er graag bijneemt. "Het enige wat ik eraan overhoud, is een litteken van twaalf centimeter. Dat is maar een kleine opoffering, in de wetenschap dat ik een leven gered heb."