Budweiser zet Trump voor schut met briljante Super Bowl-reclame

video Budweiser is in de VS qua populariteit zowat de alcoholische tegenhanger van Coca-Cola. Op en top Amerikaans, zal ook de gemiddelde Trumpfanaat wellicht menen te weten. Maar biergigant Anheuser-Busch, de stal waartoe Budweiser behoort, laat in een zeer deftig gemaakte advertentie voor de nakende Super Bowl zien hoe de Duitse stichter van Budweiser de vreemdelingenhaat moet doorstaan om zijn American Dream waar te maken. Duidelijk een dikke 'eat this, Donald' richting de nieuwe president en zijn eerste xenofobe maatregelen.

De eerste tien dagen van Trumps presidentschap werden niet bepaald gekleurd door migrant- en vluchtelingvriendelijke 'uitvoeringsbevelen'. The Donald kreeg er zowel in de VS als wereldwijd bakken kritiek voor. Budweiser probeert de president nu te bereiken op een andere manier. Het biermerk betaalde een gigantische som om opnieuw te schitteren tussen al die andere peperdure advertenties van de Super Bowl. Geld dat Bud dit jaar klaarblijkelijk besteedt om Trump een boodschap over te brengen.



De reclame vertelt het verhaal van Adolphus Busch die vanuit Duitsland aan zijn hachelijke trip naar de States begint. Als hij uiteindelijk, niet gespaard van rampspoed, het beloofde land bereikt, botst hij aanvankelijk op vreemdelingenhaat. Maar hij zet door en we zien hem op het laatst in Saint Louis de hand schudden van een andere Duitser, Eberhard Anheuser. De rest is geschiedenis. Op en top Amerikaans, zullen allicht ook de Trumpaanhangers even moeten slikken. Lees ook Befaamd psychiater: "Trump is gevaarlijk geestesziek"

