Deze twitteraar heeft het gehad met 'breaking news'

Door: redactie

31/01/17 - 17u31 Bron: The Daily Edge

Deze boodschap hoeft geen uitleg. © Twitter / @emmetbroaders.

We worden dezer dagen om de oren geslagen met 'breaking news': aanslagen, de fratsen van Donald Trump, natuurrampen... En deze rampspoed stroomt onze smartphone binnen via allerlei notificaties van nieuwsdragers. Voor de Ierse twittergebruiker @emmetbroaders is het genoeg geweest. Hij heeft de breaking news-ticker van de Britse openbare omroep BBC omgeturnd in 'oh f*ck what now'. Dit behoeft geen vertaling, dunkt ons.

Het echte BBC-logo voor breaking news. © bbc.com. "'Wat is het in godsnaam nu weer?', vraag ik me telkens af wanneer ik zo'n notificatie te zien krijg", zegt de man aan de site DailyEdge.ie. "Soms wou ik dat het nieuws eens zou stoppen. Vandaar mijn aangepast breaking news-logo".



En hij lijkt niet alleen te staan. Nadat de man het logo gisteren tweette, werd het duizenden keren geretweet.