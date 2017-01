Los jij de maandagpuzzel op? McDonald's-algebra

© Facebook/Keril.

We hebben al bloemenalgebra gehad en cowboy-algebra, en nu hebben we ook fastfoodalgebra. Kan jij nog rekenen tussen al die cheeseburgers, frieten en cola? Wij krijgen er vooral scheurende honger van.

Oplossing

Op de plaats van het vraagteken moet 15 staan.



Om de puzzel op te lossen moeten we eerst de kost van elk product weten.



Elk drankje is 10 waard, afgaand op de eerste rij.

Elke cheeseburger is 5 waard, afgaand op de tweede rij.

Elk dubbel pak friet is 2 waard, afgaand op de derde rij.



In de laatste rij zien we slechts één pak friet. Bovendien is het belangrijk dat je de bewerkingsvolgorde respecteert. Dat betekent dat vermenigvuldigen voorrang heeft op optellen.



Dus:



10+10+10 = 30

10+5+5 = 20

5+2+2 = 9

5+1×10 = 15