Burgemeester Kuurne steekt draak met Trump

Door: redactie

29/01/17 - 22u58

© epa/screenshot.

video Francis Benoit, de CD&V-burgemeester van het West-Vlaamse Kuurne, scoort met een video waarin hij de Amerikaanse president Trump imiteert.

Met veel zin voor drama zet Benoit zijn krabbel op een groot blad, waarna hij het naar de camera draait, zoals Trump zijn decreten. "Net een paar wetten ondertekend", schrijft hij bij de video op Facebook. "Wie Trump heet, wordt Kuurne uitgezet en is niet welkom."

"Tweede wet. We bouwen een muur rond Kuurne. Onze buren Harelbeke, Lendelede en Kortrijk betalen deze. Derde wet getekend - alle niet Kuurnenaren worden gevraagd het grondgebied te verlaten en wie niet in Kuurne geboren is, komt er niet meer binnen.