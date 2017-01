Norma (89) wuift naar haar veel jongere buurman, het vervolg bezorgt je een krop in de keel

Sven Van Malderen

28/01/17 - 22u28 Bron: Daily Mail

Van intense vriendschap gesproken: een Amerikaanse acteur bekommert zich zodanig om zijn 89-jarige buurvrouw dat hij overal ter wereld harten doet breken. Zo zamelde Chris Salvatore 66.000 euro in voor haar verzorging en laat hij Norma Cook -in de laatste maanden van haar leven- bij hem inwonen.

Salvatore leerde de kranige dame vier jaar geleden kennen tijdens zijn verhuis naar Los Angeles. Als overburen ontwikkelden de twee een ongelooflijk straffe band.



Norma lijdt aan leukemie, maar weigert elke behandeling. In het voorbije jaar is haar gezondheid er dan ook sterk op achteruitgegaan. Omdat geen enkel familielid in de buurt woont, nam Salvatore het dappere besluit om zelf voor haar te zorgen. "Zo moet ze tenminste niet naar een bejaardentehuis. Ik wil haar in haar laatste maanden nog een kalme maar fijne tijd bezorgen." Happy New Year from Norma and me. She rang in 2017 in style last night! #myneighbornorma

Hoe die opmerkelijke klik ontstaan is? "Ze wuifde vaak naar mij vanuit haar keukenraam. Op een dag ging ik bij haar aanbellen en mezelf voorstellen. Ze bood me een glas champagne -haar favoriete drank- aan en we begonnen te babbelen. Ik ben homo en zij bleek in haar jonge jaren veel homovrienden gehad te hebben. Het klikte meteen."



Tegenwoordig noemt Norma hem zelfs de kleinzoon die ze nooit gehad heeft. "Vanaf het moment dat ik haar appartement binnenstapte, is mijn leven drastisch veranderd", aldus Salvatore. "Ik had een moeilijke liefdesbreuk achter de rug en het deed deugd om er met haar over te kunnen praten." Norma and I are finally watching one of her favorites together! #haroldandmaude #myneighbornorma

Maar de acteur leerde ook haar levensverhaal kennen: Norma vecht al tien jaar tegen leukemie en heeft alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Op haar 43ste ging ze door een scheiding, kinderen heeft ze nooit gekregen. Ze stond er met andere woorden alleen voor.



Er volgden veel gezellige etentjes samen, met champagne uiteraard. Salvatore hielp zijn nieuwe hartsvriendin zo vaak hij kon, door haar bijvoorbeeld naar de dokter, de bank of de apotheek te brengen. In november reed hij met haar naar het stembureau, zodat ze voor Hillary Clinton kon stemmen (dat T-shirt met Nasty Woman op liet wat dat betreft weinig aan de verbeelding over; nvdr). Op sociale media plaatste hij vaak foto's van hen samen, onder de hashtag #MyNeighborNorma. © Instagram.

De voorbije acht maanden werd het echter lastiger: Norma belandde verschillende keren in het ziekenhuis en kreeg te horen dat ze echt niet meer alleen kon blijven wonen. Geld voor verzorging had ze echter niet.



Salvatore schoot daarop meteen in actie: via een geldinzamelingsactie haalde hij in 23 uur tijd ruim 28.000 euro voor haar op, de teller staat inmiddels op meer dan 70.000 dollar (66.000 euro). Tijdens Thanksgiving verraste hij haar op haar ziekenhuisbed met een forse cheque. Watch Norma's story tonight on CBS channel 2 Los Angeles Local News at 5:40pm PST here http://LosAngeles.cbslocal.com/show/live-video-2/ ❤️️ #myneighbornorma #gobeyondgiving #gfmcheck Thank you @cbslakristine and @gofundme and everyone who donated and shared this story! You made Norma's wish come true!

"Het is haar laatste wens om thuis te zijn, bij haar kat Hermes. Ze is de voorbije jaren zo belangrijk voor me geweest dat ik het niet meer dan normaal vind om haar professionele verzorging te geven, de klok rond", schreef hij op de GoFundMe-pagina.



Toen Norma ontslagen werd uit het ziekenhuis ging ze weer in haar eigen appartement wonen. De twee beseften echter snel dat het veel voordeliger zou zijn als ze bij hem introk. "Ik ben meestal toch thuis, dus dan ben ik er om voor haar te zorgen. En als ik er niet ben, nemen verplegers de taak van mij over. Die beslissing was voor ons allebei de normaalste zaak van de wereld. De enige andere optie was dat ze naar een bejaardentehuis zou gaan. Maar dat kon ik haar niet aandoen, ze voelt voor mij als een echte oma." I hope this little update will bring some sunshine to your rainy day here in La. We are reaching the 2 month mark since my neighbor Norma has come home from the hospital and I am so happy to share that she is continuing to prove the doctors and nurses wrong by continuing to THRIVE! To prolong the remaining funds to prevent her from having to be moved into a county facility, Norma and I have decided to move her into my apartment across the hall where she now has her own beautiful room and bathroom! She loves it! I do most of my work at home so I am here most of the time to care for her so it only made sense to the both of us. She is my adopted grandmother and I am her grandson she never had. :) We will still have caregivers coming in to care for her as well as her weekly hospice visits from the nurses and doctors. I just wanted to let you all know Norma loves reading your comments and I seriously think all the support and love is keeping her healthy. Now who wants to come to dinner? #myneighbornorma... I mean #myroomatenorma

De dokters hadden niet meer verwacht dat Norma het nieuwe jaar zou halen, maar de vriendschap geeft haar blijkbaar vleugels. "We kijken samen tv en drinken champagne. En hij kookt voor mij! Als hij het niet haalt als acteur kan hij nog altijd kok worden", grapte Norma in 'The Today Show'.



Salvatore hoopt dat hun warme verhaal anderen zal inspireren om ook wat meer contact met hun buren te zoeken. "Ik heb van Norma geleerd dat leeftijd geen belang heeft. We zitten allemaal samen op deze planeet, dan kunnen we even goed lief zijn tegen elkaar. Ik had nooit gedacht dat ik het zo naar mijn zin zou kunnen hebben met iemand van 89 jaar. Eén ding is zeker: je kan nooit voorspellen wie uiteindelijk je beste vriend wordt." Look who's out of rehab finally! She's doing well thank you for all the get well wishes! #myneighbornorma © CBS LA. © Instagram.