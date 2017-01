"Dit zal Trump wel twee keer doen nadenken over zijn muur": Mexicaanse weervrouw doet temperaturen oplopen op YouTubekanaal

Koen Van De Sype

28/01/17 - 09u09 Bron: YouTube, Instagram, The Sun

De Mexicaanse weervrouw Yanet Garcia heeft de volgers van haar YouTubekanaal op een snoepje getrakteerd. De schoonheid - die omschreven wordt als 'meest sexy weervrouw ter wereld' - postte daarop een filmpje waarin ze in niets verhullende lingerie ronddartelt door haar huis.

In amper twee dagen tijd haalde de video al bijna 600.000 views en meer dan 3.000 commentaren. En die zijn bijna unaniem oververhit en bij tijden hilarisch: "Dit zal Trump wel twee keer doen nadenken over zijn muur", klinkt het onder meer. En: "Ik wou dat ik die hond was." Vorig jaar in september postte de vrouw ook al eens een reeks foto's in string en ook die lieten de gemoederen hoog oplopen, met een gigantisch aantal views tot gevolg.

Garcia's ster begon pijlsnel te rijzen nadat ze door showbizzsite TMZ en Playboy omschreven werd als "het meisje dat je naar het weerbericht doet verlangen'. Haar perfecte rondingen en sexy outfits maakten dat ze in geen tijd een legertje van bewonderaars had.



Fitnesszaal

Zelf vertelde ze vorig jaar dat ze er heel wat had moeten voor doen om in die perfecte conditie te raken. Ze postte ook heel wat foto's van zichzelf terwijl ze aan het trainen was in de fitnesszaal. Ze deed dat nadat een rel was ontstaan over... haar achterwerk. Het hardnekkige gerucht deed de ronde dat ze implantaten had, maar dat ontkende ze met klem. "Het was niet eenvoudig om in deze vorm te raken, maar het was het meer dan waard", schreef ze aan haar 3,7 miljoen volgers op sociale media.