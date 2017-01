Australische politie kan best lachen met uitleg van snelle chauffeur: "Het excuus van de dag gaat naar..."

Door: redactie

26/01/17 - 14u28

"Hebt u soms een bepaalde reden waarom u te snel reed, mijnheer?", vroeg de lokale politie van Bootenal maandag aan een automobilist die uit het verkeer was geplukt omdat hij te snel reed. Zijn uitleg? "De wind duwde me voort." Goed geprobeerd, maar de man - die 127 kilometer per uur had gereden waar hij maar 110 kilometer per uur mocht - werd toch op de bon geslingerd. Al kon de politie duidelijk lachen met zijn originele antwoord. Ze deelden zijn excuus op Twitter met het bijschrift: "Het excuus van de dag gaat naar..."