Liplezers bij inauguratie Donald Trump gaan viraal

Door: redactie

26/01/17 - 11u29

Je hebt je vast ook al eens afgevraagd wat toppolitici tegen elkaar zeggen wanneer er wel camera's maar geen microfoons in de buurt zijn. Je kan dat dan zelf invullen, maar zo goed als die van het satirische YouTubekanaal 'Bad Lip Reading' dat doen, lukt je nooit. Zij deden een poging te achterhalen wat Hillary, Donald, Barack, Michelle en George W zoal tegen elkaar zeiden. Het filmpje is al meer dan zeven miljoen keer bekeken, dus waar wacht je op? Wees snel voor Donald de liplezers in de ban slaat.