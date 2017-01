Gezocht: nieuwe huisgenoot. Deze studenten vinden de perfecte oplossing

Sven Van Malderen

21/01/17 - 00u16 Bron: Daily Mail

Op zoek naar een nieuwe huisgenoot? Pak het dan misschien aan zoals deze groep studenten uit het Britse Surrey. In drie dagen tijd werd hun grappig filmpje op Facebook al bijna 100.000 keer bekeken. Rommelige kamers, zwartgeblakerde hamburgers en geen moment rust op het toilet, wie zou daar nu nee tegen zeggen?



Alvast vijftien mensen hebben hun kans gewaagd om samen onder één dak te wonen met deze prettig gestoorde vriendenbende. "Vandaag gaan we met enkele kandidaten al iets drinken, dus het mag wel een succes genoemd worden. Op een gewone advertentie krijgen we anders maar een of twee reacties", aldus Harry Ainsworth.



In totaal duurde het drie dagen om alles op te nemen. "Maar we hebben er plezier aan beleefd en het resultaat wordt nu druk gedeeld. Iedereen tevreden dus."