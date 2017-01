Lizzy (15) ontpopt zich tot online ster nadat dansvideo viraal gaat

Koen Van De Sype

video Een video van een plus-size tiener die aan ballet doet, verovert het internet. Lizzy Howell (15) uit Milford in de Amerikaanse staat Delaware deelde in november een filmpje van zichzelf terwijl ze fouetté draait en werd sindsdien overstelpt met positieve reacties, van "geweldig" en "inspirerend" tot "rolmodel".

© Instagram. Er zijn weinig tieners die kunnen zeggen dat hun Instagramaccount wordt gevolgd door 60.000 mensen, maar Lizzy Howell is een van hen. De video waarmee alles begon is intussen 188.000 keer bekeken. En daarop is ze te zien terwijl ze schijnbaar moeiteloos fouetté draait.



Ballet

"Ik begon met dansen toen ik vijf was", vertelt ze. "Ik doe het nu al tien jaar. Ik hou van ballet, maar doe ook aan jazz- en tapdansen. Vier keer per week ga ik naar de les. En af en toe treed ik ook op, zoals vorige maand, toen we met onze school De Notenkraker opvoerden." Lees ook Nu pas viraal: koppig schaap heeft het op herderin gemunt

"Mijn video is intussen de hele wereld rondgegaan", gaat ze verder. "En dat is heel wat voor iemand die uit een klein plaatsje komt als ik. Ik kreeg ook al veel mooie berichten van mensen die het geweldig vinden wat ik doe en zelfs zeggen dat ik hen van hun sokken blaas. Het doet heel veel deugd om ook een inspiratie genoemd te worden, want daardoor voel ik me nog beter over mezelf en wat ik doe. Het zou niet mogen uitmaken hoe veel ik weeg, alleen mijn passie voor dansen doet ertoe. Ik probeer wel wat gewicht te verliezen, maar het is niet makkelijk. Het zou me wel een nog betere dansers maken." © Instagram.