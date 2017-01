Mannen willen selfie nemen met auto op strand van Cadzand. Ze misrekenen zich

Koen Van De Sype

20/01/17

Nederland De reddingsdienst van Cadzand is opgeroepen voor zijn allereerste interventie van het jaar en het was meteen iets bijzonders. Enkele mannen die met hun wagen het strand waren opgereden om een selfie te nemen, bleken door het opkomende water verrast.

"We werden gebeld voor een vastzittende wagen", klinkt het bij de redders van het KNRM. "Toen we op het strand aankwamen, zagen we inderdaad een witte bestelwagen vaststaan aan de waterlijn. Maar dat bleek nog niet eens het grootste probleem. Want daarachter, met nog net het dak boven water, stak een wagen boven de golven uit." Oogetuigen Volgens ooggetuigen waren de inzittenden van de wagen selfies aan het maken op het strand, toen ze in de problemen kwamen. "De wagen raakte vast en ze probeerden hem los te duwen, maar dat lukte niet meteen", klonk het. "Ik had er geen goed gevoel bij, want ik zag het water snel opkomen." Noodnummer Daarop klampten de vrienden een man aan met een witte bestelwagen en ze vroegen hem of hij hen niet kon helpen. De man reed meteen het strand op, maar kwam ook vrijwel meteen muurvast te zitten in het zand. De ooggetuigen belden daarop het noodnummer 112.

"Aan de personenwagen hebben we niet veel aandacht geschonken, want die was al verloren", aldus de redders. "Hij zat al te ver onder water. Maar voor de bestelbus met werkmateriaal was er wel nog hoop. We hebben er meteen onze lier aan vastgemaakt en zijn beginnen te trekken. Langzaamaan kwam de bus los. De eigenaar was heel opgelucht."



Koud

Voor de eigenaar van de personenwagen was er minder goed nieuws. Hij werd in de wagen van de KNRM gezet om op te warmen, want hij was nat geworden bij de pogingen om zijn auto los te maken en had het erg koud. "Een van onze mensen heeft hem daarna naar huis gebracht", klonk het nog. "De wagen zal later geborgen worden. We vragen ons wel af of de selfie gelukt zou zijn."