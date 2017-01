Pikante voetbalvrouwen laten zich gaan bij de brandweer: dorp staat op stelten

Door: redactie

19/01/17 - 22u47 Bron: AD.nl

De grappig bedoelde foto van damesteam SVF uit het Nederlandse Cothen valt niet helemaal goed bij de club. © kos.

Het Nederlandse dorp Cothen staat in vuur en vlam na een uitstapje van de voetbalvrouwen van SVF bij de plaatselijke brandweer. Daar lieten de sportieve dames zich in pikante lingerie lieten fotograferen op een brandweerauto.

De foto's belandden tegen alle afspraken in op Facebook en andere internetfora. De club zit nu met zijn handen in het haar. Voorzitter Kees Mocking van SVF zegt in een verklaring op de website van de vereniging de zaak te betreuren en een streep onder de affaire te willen zetten. Hij verbiedt de voetbalvrouwen met de media in gesprek te gaan over het uitstapje. Die verklaring zette weer kwaad bloed bij voorzitter Hans de Ligt van de sponsorcommissie van SVF, tevens vader van één van de schaars geklede speelsters. De sponsorvoorzitter stapt per direct op.



Boos

Maar ook de voetbalvrouwen zelf zijn boos op voorzitter Mocking. De meerderjarige vrouwen vinden dat ze zelf wel mogen uitmaken wat zij in hun vrije tijd doen. Speelster Anouk Voogd baalt wel dat iemand de foto's heeft gelekt. Wie dat heeft gedaan, zegt ze niet te weten. Wie het initiatief heeft genomen voor de pikante fotoshoot, de speelsters of de brandweer, dat blijft geheim. De meiden en het bestuur van de club hebben afgesproken dat niet te zeggen.



Onwijs leuke avond

"Wij hebben een onwijs leuke avond gehad en gelachen en gek gedaan. De macht die social media hebben is door sommigen onderschat", zegt Anouk Voogd.



De brandweer van Cothen tenslotte zwijgt in alle talen. Brandweercommandant en tevens plaatselijk loodgieter Paul van de Mispel zegt er niet bij te zijn geweest. "Wie er wel bij was van de brandweer, ga ik u niet vertellen. We willen dit verhaal helemaal niet in de media".