In een Ideale Wereld mag ook de Kaka-Emoji reageren op de heisa rond Miss België

18/01/17 - 10u39 Bron: De Ideale Wereld

video De kersverse Miss België Romanie Schotte is in het oog van de storm beland nadat ze een tijd terug bij een Instagram-selfie met op de achtergrond een zwarte man een emoji van een drol had gebruikt. Romanie heeft zich intussen geëxcuseerd. Unia, het vroegere gelijkekansencentrum, laat het er niet bij. Het opende een racismedossier tegen de gloednieuwe Miss België. Maar hoegenaamd niemand heeft er ook maar even aan gedacht om de andere betrokken partijen in de hele heisa aan het woord te laten. Tot nu! Want 'De Ideale Wereld' heeft ook oog voor de betrokken Kaka-Emoji. Hij, en alle andere betrokkenen, betreuren het verhaal enorm. Hier is zijn verhaal.