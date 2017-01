"Ik lig al lang in bed, schat!" Jongen in café heeft geniaal plan om lief te misleiden

Bewerkt door Eric Belsack

17/01/17 - 16u04 Bron: mirror.co.uk

"Ik lig al lang in bed schat". Niets is wat het lijkt. © Twitter / @JayGreatorex.

Niet alle superhelden dragen een cape. Neem nu deze jongeman. Hij liet zich in het café fotograferen in een paar jassen, net alsof hij in zijn knusse bed zou liggen. De foto stuurde hij naar zijn vriendin om te bewijzen dat hij warmpjes tussen de lakens ligt.

Waar en waarom de jongeman deze list bedacht, weten we niet. Misschien had hij zijn vriendin beloofd dat hij die avond niet de deur van zijn ouderlijke woning zou uitgaan. Misschien was het koppeltje van plan om samen iets te doen, maar kneep de knaap ertussenuit met een smoes. Of gewoon liever met de makkers op café?



Hoe ook: zijn plan mag er zijn. Samen met zijn vrienden 'bouwde' hij als het ware een fotostudio in hun stamkroeg. Hoe het volledige plaatje er uitzag, blijkt uit het twitterbericht hieronder.



Of zijn vriendin zich om de tuin heeft laten leiden? We durven het te betwijfelen.