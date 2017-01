Eigenaar komt niet opdagen in eetzaak maar klanten waarderen 'eerlijk ziektebriefje'

© Facebook.

Eerlijk duurt het langst. Dat moet ook Blake Pendlebury gedacht hebben toen hij zaterdagavond zijn eigen eetgelegenheid in het Australische Queensland niet opendeed. Hij bracht zijn klanten op de hoogte van de uitzonderlijke sluiting met een opmerkelijke maar goudeerlijke post op Facebook.

Pendlebury heeft zijn pizza- en hamburgerkeet in Tamborine Mountain in de deelstaat Queensland, maar zaterdag ging hij naar een paardenrace in Gold Coast, als mede-eigenaar van een van de deelnemende paarden, Irish Constabulary. En laat nu net dát paard de wedstrijd gewonnen hebben! Prijzengeld: 250.000 AUD.



Dat moest gevierd worden en zo geschiedde. Pendlebury verwittigde wel netjes zijn klanten via Facebook met een doodeerlijke boodschap dat hij niet tijdig zou terugzijn om Gaslight Pizza te openen.



"Het is met bitterzoete emoties dat ik u allen moet melden dat Gaslight gesloten is vanavond. Ik ben aan de Gold Coast op een paardenrace en een paard, waarin ik een aandeel heb, heeft net een grote wedstrijd gewonnen. Ik heb een paar drankjes genuttigd en werken zal niet meer lukken vandaag. Ik heb ook niet voldoende back-up in de culinaire afdeling en wil mijn vaste, trouwe klanten niet teleurstellen met voedsel dat niet mijn persoonlijke goedkeuring heeft gekregen. Ik besef dat dit zeer onprofessioneel is en ik heb de beslissing niet lichtvaardig genomen. Wees gerust dat Gaslight morgen zoals gewoonlijk weer open zal zijn. Ik hoop ook dat u ons zal blijven steunen in de toekomst. Ik verontschuldig me nogmaals. Geniet van uw dag, ook al kan het genot niet groter gemaakt worden met een etentje bij Gaslight. Blake"



Een Facebookvriend van Gaslight reageerde enthousiast: "Dit is waarschijnlijk het allerbeste 'ziektebriefje' dat ik ooit zag! Dubbel gefeliciteerd!" En zo kreeg Pendlebury nog veel meer applaus voor zijn eerlijkheid.



In de krant Gold Coast Bulletin verklaarde hij dat hij uiteindelijk wel nuchter genoeg was om Gaslight te openen in de namiddag, maar dat hij toch blij was met zijn vrije avondje.



Pendlebury investeerde 2.000 AUD in het achtjarige paard Irish Constabulary voor een periode van 1,5 jaar. Met zijn deel van het prijzengeld en met zijn gokwinst - samen goed voor 10.000 AUD - heeft hij die investering zaterdag terugverdiend. "Het was helaas niet genoeg om te rentenieren, maar mijn zaak is nog maar drie maanden open", zegt hij. "Ik moet er nu dus weer stevig tegenaan gaan voor het komende jaar."