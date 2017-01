Dit is het meest waanzinnige schot met effect dat je ooit hebt gezien

Koen Van De Sype

16/01/17 - 11u06 Bron: Facebook

© Facebook.

De Allstars Sports Bar in het Britse Bristol heeft het nieuwe jaar ingezet met een wel heel opvallende stunt. Een week geleden postten de medewerkers een filmpje op hun Facebookpagina over wat wellicht het knapste schot met effect is dat je ooit hebt gezien.