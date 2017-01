Knaap leert piano spelen via YouTube-filmpjes en het resultaat is verbluffend

Bewerkt door Eric Belsack

16/01/17 - 11u05 Bron: The West Australian

Louis Rebeiro kreeg zijn eerste pianolessen toen hij vijf jaar was. Dat was geen overweldigend succes. Integendeel. "Het wordt nooit iets tussen de piano en onze spruit", dachten de ouders van de Australische knaap. Dat is ondertussen helemaal anders uitgedraaid. Met dank aan YouTube.

Louis liet de piano voor wat hij was: een vergaarbak van stof in de woonkamer. Zoals zoveel leeftijdsgenoten was hij niet weg te slaan van zijn computerscherm. Tot zijn ouders jaren later - Louis was intussen 11 - hoorden hoe hun zoon plots als een volleerde prof boogie-woogie uit de piano toverde. Toen werd duidelijk wat zoonlief al die tijd achter zijn computerscherm had uitgespookt.



Bleek namelijk dat Louis uren en uren naar YouTube-filmpjes van onder meer Ray Charles had zitten kijken. De jongen had gewoon de vingerzetting van de grootmeesters uit het hoofd geleerd en nagebootst op zijn piano.



Het resultaat is verbluffend, zoals moge blijken uit dit filmpje van een verrassingsoptreden van Louis op een markt in Fremantle. De jongen gaat nu noten leren lezen om zich verder te bekwamen in de wondere wereld van de muziek.