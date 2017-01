Bouwvakker laat zich stiekem gaan op muziek Ariana Grande: al 22 miljoen hits

Koen Van De Sype

16/01/17 - 06u38 Bron: Facebook, Instagram

video "Hij gaat me vermoorden, maar ik kon er niet aan weerstaan." Met die woorden heeft een collega van de Canadese bouwvakker Sandy Zaza-Restivo een filmpje van de man op Facebook gezet, waarin hij te zien is terwijl hij op een werf helemaal uit de bol gaat op muziek van Ariana Grande. In een week tijd werd het daar al 18 miljoen keer bekeken. Zelfs Ariana Grande deelde het, via Instagram.